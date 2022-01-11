Президент Мексики во второй раз заболел COVID-19

"Я останусь в изоляции, буду заниматься только офисной работой и буду общаться виртуально", - написал Обрадор.

Он также добавил, что представлять президента на пресс-конференциях и других мероприятиях станет министр внутренних дел республики Адан Аугусто Лопес Эрнандес. "С любовью, как всегда!", - добавил мексиканский президент.

Обрадор уже второй раз болеет COVID-19. В предыдущий раз он заразился год назад - в конце января 2021. "Симптомы легкие, но я уже лечусь. Как всегда, я настроен оптимистично. Мы все будем двигаться вперед", - рассказал он тогда. Год назад Обрадор поручил представлять его министру внутренних дел Ольга Санчес Кордеро.