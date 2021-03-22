Президент Литвы вакцинировался от COVID препаратом AstraZeneca

В понедельник, 22 марта, президент Литвы Гитанас Науседа сделал первую прививку от коронавируса. Он был вакцинирован препаратом AstraZeneca.

Науседа вакцинировался публично в одной из поликлиник Вильнюса.

"У меня не вызывают сомнения в отношении научных и уполномоченных организаций, которые очень компетентно оценивают все вакцины... Я действительно считаю, что все четыре вакцины, которые уже подтверждены, являются надежными, эффективными", - заявил он.

Отмечается, что сегодня также публично препаратом AstraZeneca вакцинировались премьер-министр Ингрида Шимон, спикер сейма Виктория Чмилите-Нильсен и министр здравоохранения Арунас Дулькис.