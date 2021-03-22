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Президент Литвы вакцинировался от COVID препаратом AstraZeneca

Новина українською → Вильнюс, Понедельник 22 марта 2021 15:14
Президент Литвы вакцинировался от COVID препаратом AstraZeneca Фото: Гинатас Науседа (lrt.lt)
Автор: РБК-Украина

В понедельник, 22 марта, президент Литвы Гитанас Науседа сделал первую прививку от коронавируса. Он был вакцинирован препаратом AstraZeneca.

Об этом сообщает Delfi.

Науседа вакцинировался публично в одной из поликлиник Вильнюса.

"У меня не вызывают сомнения в отношении научных и уполномоченных организаций, которые очень компетентно оценивают все вакцины... Я действительно считаю, что все четыре вакцины, которые уже подтверждены, являются надежными, эффективными", - заявил он.

Отмечается, что сегодня также публично препаратом AstraZeneca вакцинировались премьер-министр Ингрида Шимон, спикер сейма Виктория Чмилите-Нильсен и министр здравоохранения Арунас Дулькис.

Напомним, 19 марта премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сделал первую прививку от коронавируса. Он вакцинировался препаратом компании AstraZeneca.

Кроме того, премьер-министр Франции Жан Кастекс сделал прививку от коронавируса. Он также был вакцинирован препаратом AstraZeneca.

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