Президент Литви перед самітом ЄС: Україна кров'ю виграє для нас час, потрібно діяти

Він зазначив, що "нема потреби пояснювати, наскільки важлива ця зустріч", оскільки "Україна щодня виграє для нас дорогоцінний час, платячи за нього своєю кров'ю".

"Було б вкрай безвідповідально витрачати цей час і проводити багатогодинні дискусії без чіткого результату", - заявив Науседа.

Президент Литви закликає до "гнучкого" підходу до оборонних витрат у рамках бюджетного дефіциту та більшої підтримки України. Науседа також підкреслює, що ЄС потребує зміцнення східного флангу, щоб допомогти захистити критично важливу інфраструктуру від актів саботажу, гібридної агресії та інших форм підриву прикордонних країн.

Коментуючи ідею президента Франції Еммануеля Макрона щодо розширення французької "ядерної парасольки", він сказав, що це буде "дуже серйозним стримуючим фактором для Росії".

Науседа також заявив, що ЄС повинен приймати рішення сьогодні, незважаючи на потенційну опозицію з боку Угорщини або Словаччини, "тому що в іншому випадку історія покарає нас".

"Це триває занадто довго, наша нездатність приймати рішення. І зараз настав час (діяти, - ред.)", - додав він.