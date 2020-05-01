Президент о коронавирусе: впереди решающий шторм

Украина постепенно приближается к пику заболеваемости коронавирусом. Об этом в видеообращении заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает корреспондент РБК-Украина.

По словам Зеленского, украинцев ждет "решающий шторм" на майские праздники.

"Наша страна постепенно приближается к пику ситуации. Впереди майские выходные, впереди решающий шторм. Но я верю, что мы его выдержим", - заявил он.

Напомним, ранее главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко сообщал, что Украине удалось избежать пика заболеваемости коронавирусом. Ляшко пояснил, что сейчас Украина находится на плато, которое может быть длиннее, чем в странах, где был зарегистрирован пик коронавируса.

Позже министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что Украину может ждать вторая вспышка коронавируса, если преждевременно ослабить карантинные ограничения. Степанов отметил, что сейчас ситуация с коронавирусом в Украине полностью контролируется правительством.

Как писало РБК-Украина, за последние сутки в Украине было зафиксировано 455 новых случаев заражения коронавирусом. Так, общее количество лабораторно подтвержденных случаев выросло до 10 861, из них 272 летальных, а 1413 пациентов выздоровели.