Президент о коронавирусе: впереди решающий шторм

Украина приближается к пику коронавирус
Украина постепенно приближается к пику заболеваемости коронавирусом. Об этом в видеообращении заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает корреспондент РБК-Украина.
По словам Зеленского, украинцев ждет "решающий шторм" на майские праздники.
"Наша страна постепенно приближается к пику ситуации. Впереди майские выходные, впереди решающий шторм. Но я верю, что мы его выдержим", - заявил он.
Бажаю здоров’я, дорогі українці! Ми забезпечили регулярну доставку в Україну вантажів з усім необхідним для боротьби з коронавірусом. Нам також вдалося швидко розгорнути вітчизняне виробництво експрес- та ПЛР-тестів, багаторазових захисних костюмів, ми змогли виготовляти до мільйона масок на добу і не зупинимось, доки не переможемо недугу остаточно. Я знаю, що карантин приніс чимало труднощів бізнесу та громадянам. Ми робимо все, щоб хоч трішки полегшити вам життя. Хочу відзначити головні кроки в цьому напрямку. Програма кредитів для малого та середнього бізнесу під 3-5%. Загалом на неї заплановано до 30 мільярдів гривень. 6 мільярдів спрямовано на збільшення мінімальної допомоги з безробіття, а також на допомогу роботодавцям, які зупинили діяльність через коронавірус. У процесі запуску – одна з антикризових програм соціального захисту сімей. Якщо ви фізична особа – підприємець першої та другої групи платників податку, ви зможете отримати допомогу на дитину віком до десяти років. Крім того, в середу МОЗ та Мінекономіки розробили критерії, які дозволили відновити роботу продуктовим та аграрним ринкам. Це було важливим для громадян і малого бізнесу. Ми це зробили. І тепер очікуємо кроків назустріч з боку власників ринків. Будь ласка, будьте відповідальними, забезпечте для продавців та відвідувачів безпечні умови. Інакше ринки, які будуть порушувати правила, зачиняться знову. Впевнений, цього не хочеться нікому. Я також хочу підкреслити, наскільки важливо після карантину «розігріти» нашу економіку та дати їй імпульс. Саме тому продовжується програма «Велике будівництво». У поточному році виділимо 85 мільярдів гривень на дороги державного значення та 22 мільярди – на місцеві дороги. Це дозволить створити тисячі робочих місць в усіх регіонах нашої країни. Водночас нашим пріоритетом залишаються школи, дитячі садочки та понад двісті приймальних відділень в опорних лікарнях. Попереду травневі вихідні. Попереду – вирішальний шторм. Але я вірю, що ми витримаємо і пройдемо його разом. Святкуйте вдома. І не забувайте, що пом’якшення карантину заплановане з 11 травня. У нас є чіткий поетапний план, за яким все поступово буде відкриватись. І обов’язково настане етап, коли такі бажані парки, кафе, кінотеатри та метро – запрацюють. Але як швидко це станеться – залежить тільки від вас.Опубліковано Володимиром Зеленським Пʼятниця, 1 травня 2020 р.
Напомним, ранее главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко сообщал, что Украине удалось избежать пика заболеваемости коронавирусом. Ляшко пояснил, что сейчас Украина находится на плато, которое может быть длиннее, чем в странах, где был зарегистрирован пик коронавируса.
Позже министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что Украину может ждать вторая вспышка коронавируса, если преждевременно ослабить карантинные ограничения. Степанов отметил, что сейчас ситуация с коронавирусом в Украине полностью контролируется правительством.
Как писало РБК-Украина, за последние сутки в Украине было зафиксировано 455 новых случаев заражения коронавирусом. Так, общее количество лабораторно подтвержденных случаев выросло до 10 861, из них 272 летальных, а 1413 пациентов выздоровели.