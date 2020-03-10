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Президент Китая посетил эпицентр вспышки коронавируса

Новости » В мире     10.03.2020 - 09:35
Президент Китая посетил эпицентр вспышки коронавируса
Фото: глава Китая Си Цзиньпин (lowyinstitute.org)

Си Цзиньпин посетил больницу "Хошэньшань" в Ухане

Президент Китая Си Цзиньпин впервые с начала эпидемии коронавируса COVID-19 посетил город Ухань в провинции Хубэй. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство Синьхуа.

Сообщается, что лидер КНР прибыл в эпицентр вспышки вируса для проверки эпидемиологической ситуации в городе.

В частности, Си Цзиньпин посетил больницу "Хошэньшань" в Ухане. Президент Китая проинспектировал процесс приема и лечения пациентов, а также проверил защитные меры для медицинских работников. Кроме того, китайского президента ознакомили с научными исследованиями национальных вирусологов в борьбе с эпидемией коронавируса.

Отметим, что за последние сутки в Китае были выявлены лишь 19 новых случаев заражения COVID-19, 17 из них инфицировались в провинции Хубэй. Это рекордно низкий показатель в стране с января. Общее число подтвержденных случаев заражения в материковом Китае достигло 80 754 человек.

Как сообщало РБК-Украина, в специальной экспертной комиссии госкомитета по вопросам здравоохранения КНР прогнозируют, что коронавирус продолжит распространяться по всему миру по меньшей мере до июня.

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