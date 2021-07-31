Президент Израиля в третий раз вакцинировался от коронавируса

60-летний Герцог получил бустерную дозу вакцины Pfizer в медицинском центре Шеба в Рамат-Гане возле Тель-Авива.

Вместе с президентом бустерную дозу вакцины получила и его жена.

Супругов сопровождал премьер-министр Нафтали Беннетт, который подчеркнул важность ускоряющих прививок в борьбе с пандемией COVID-19.

"Израиль является первопроходцем в продвижении третьей дозы для людей в возрасте 60 лет и старше", - сказал Беннетт.

Третья прививка будет доступна тем, кто получил вторую дозу по крайней мере за пять месяцев до этого. При этом третий укол не смогут получить те, кто вылечился от COVID-19 и не был вакцинирован.