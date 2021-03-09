UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Президент Италии получил первую дозу вакцины от COVID

Автор: РБК-Украина

Во вторник, 9 марта, 79-летний президент Италии Серджо Маттарелла получил первую прививку от коронавируса. Он вакцинировался в главной инфекционной больнице Италии имени Ладзаро Спалланцани в Риме.

Об этом сообщает ANSA.

Маттарелла был привит вакциной компании Moderna. После вакцинации он пробыл еще 15 минут в медучреждении под наблюдением врачей.

Отмечается, что итальянский президент получил прививку в ходе кампании по вакцинации пожилых людей.

Напомним, в Италии всем людям, которые уже переболели COVID-19, будут вводить только одну дозу вакцины. В Министерстве здравоохранения отметили, что предпринятое решение сэкономит дефицитные дозы препаратов от коронавируса.

Кроме того, в Италии разрешили вакцинировать от коронавируса препаратом AstraZeneca пациентов в возрасте от 65 лет. Власти изменили свою позицию по препарату вслед за рядом европейских стран.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины ИталиявакцинацияКоронавирус
Читайте также
Почти 10 областей Украины близки к "красной" зоне карантина - Шмыгаль
Министра здравоохранения Австралии госпитализировали после прививки AstraZeneca
Прогноз погоды