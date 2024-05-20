Президент Ірану загинув в авіакатастрофі: що відомо наразі

Під час підготовки матеріалу використовувалась інформація від Reuters, Bloomberg, місцевих іранських ЗМІ IRNA та Mehr News, турецького видання Anadolu Agency й Інституту вивчення війни (ISW).

"Жорстка посадка"

Інформація про "жорстку посадку" вертольоту, на борту якого перебував Раїсі, почали поширювати місцеві ЗМІ Ірану, втім офіційного підтвердження цьому не було. Пізніше з'ясувалось, що разом з президентом також летів й голова Міністерства закордонних справ (МЗС) Хоссейн Амір-Абдуллахіан.

Загалом історія з авіакатастрофою супроводжувалась великою кількістю вкидів. Як приклад, була інформація про те, що один із пасажирів президентського борту нібито вийшов на зв'язок. Ба більше, місцеве видання Mehr писало, що Раїсі їде в Тебріз автомобілем у складі кортежу.

Як розповідало Reuters з посиланням на анонімного іранського чиновника, авіакатастрофа сталась під час повернення із візиту до Азербайджану. Гелікоптер перетинав гірську місцевість у сильному тумані. Після інформації про авіакатастрофу в Ірані припинило регулярні програми державне телебачення, аби показати "молитви за президента по всій країні".

Пошуково-рятувальна операція

В Ірані одразу організували пошуково-рятувальну операцію, яка ускладнювалась сильним туманом, а також суворими погодними умовами. Загалом участь брали 65 рятувальних загонів.

Згідно з повідомленням місцевих ЗМІ, які посилались на слова командувача Корпусу вартових Ісламської революції, в провінції Східний Азербайджан нібито було отримано сигнал вертольота та мобільного телефону одного з членів екіпажу.

Тегеран запросив у Анкари пошуково-рятувальний гелікоптер нічного бачення. Туреччина, зі свого боку, додатково направила 32 альпіністів-рятувальників, 6 транспортних засобів, БпЛА Akıncı.

Також допомогти Ірану викликався й російський диктатор Володимир Путін.

Вже о 6 ранку з'явилась інформація про те, що рятувальники виявили місце падіння гелікоптера. Втім, жодних ознак того, що хтось міг вижити після авіакатастрофи - не було.

Пізніше Reuters писало, що вертоліт після падіння повністю згорів. Водночас офіційної інформації про долю пасажирів ще не було.

Окрім Раїсі загинули й інші високопосадовці

Згідно з повідомленням Mehr, внаслідок авіакатастрофи загинули:

Ібрагім Раїсі, президент Ірану;

Хосейн Амір Абдоллахіан, голова Міністерства закордонних справ (МЗС) Ірану;

Малек Рахматі, губернатор провінції Східний Азербайджан Ірану

Мохаммад Алі Але-Хашем, представник лідера Ісламської революції в провінції Східний Азарбайджан

декілька інших не названих осіб.

Зокрема смерть президента також підтвердив віцепрезидент Ірану. Тим часом місцевий уряд готується до екстреного засідання.

Загибель Раїсі матиме наслідки

Як розповідають аналітики Інституту вивчення війни (ISW), загибель Раїсі матиме важкі наслідки під час передачі влади верховного лідера. Він був головним претендентом на заміну Алі Хаменеї.

"Наступні кілька днів можуть змінити найближчу і довгострокову динаміку режиму, включно з наступністю верховного лідера, - пише ISW.

Водночас загибель президента не вплине на нинішню траєкторію режиму, яка побудована на жорсткій внутрішній й регіональній політиці.

Тим часом як пише Bloomberg, на тлі загибелі Раїсі, вартість золота підскочила до історичного максимуму.