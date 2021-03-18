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Президент Грузии сделала первую прививку от COVID-19

Автор: РБК-Украина

В четверг, 18 марта, президент Грузии Саломе Зурабишвили сделала первую прививку от коронавируса. Она была вакцинирована препаратом AstraZeneca.

Об этом сообщает "Новости Грузия".

"Я сделала сегодня прививку без очереди. Прививаться первым президенту не полагается и также я, по-моему, еще не вхожу в категорию граждан, которым это полагается в первую очередь по возрасту", - заявила президент.

По ее словам, в Грузии в первую очередь вакцинируют врачей, медсестер и медперсонал, который работает с больными коронавирусом.

Отметим, что вакцинация в Грузии началась 15 марта. Всего в стране уже вакцинировали более 2 тысяч человек.

В Грузии прививают вакциной AstraZeneca-SKBio из Южной Кореи, которая разработанна британско-шведской компанией AstraZeneca. Всего в страну доставили 43,2 тысячи доз препарата.

Напомним, ранее главный санитарный врач Виктор Ляшко получил прививку от коронавируса. Ляшко вакциновался COVID-вакциной Covishield.

Кроме того, первым украинским чиновником, который получил прививку от коронавируса, стал министр здравоохранения Максим Степанов.

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Новости Украины ГрузиявакцинацияПрезидентКоронавирус
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