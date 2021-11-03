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Президент Грузии призывает правительство ввести обязательную вакцинацию для групп риска

Автор: Сергей Пышкин

Президент Грузии Саломе Зурабишвили призвала ввести обязательную вакцинацию от коронавируса для групп риска. Также в стране могут ввести COVID-паспорт.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на местное издание "Грузия Online".

"Я обращаюсь к властям с призывом принять срочные и жесткие меры - сделать вакцинацию обязательной для групп риска. Ввести COVID-паспорт для входа в публичные пространства, а также платное лечение для непривитых людей", - пишет пресс-служба.

В то же время президент обратилась к медиа с просьбой увеличить освещение проблемы пандемии коронавируса, а гражданский сектор - быть активнее.

Также Зурабишвили призвала Патриархию предоставить четкие указания и примеры священнослужителям, которые проповедуют отказ от вакцинации.

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ГрузияКоронавирусВакцинацияПандемия коронавируса