Президент Грузии призвала сделать платным лечение от COVID-19 для невакцинированных

Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что лечение коронавируса в стране должно быть платным для граждан, которые отказались от вакцинации. По ее словам, эпидемиологическая ситуация с COVID-19 в стране является трагичной.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Эхо Кавказа" .

Зурабишвили отметила, что процент вакцинированных в Грузии очень низкий. В больницах находятся 99% невакцинированных пациентов, а большинство из них в тяжелом состоянии.

По словам главы государства, в данной ситуации "виноваты все": правительство, которое не делает достаточно шагов, чтобы призвать граждан вакцинироваться, политические партии, которые проводят акции с участием большого количества людей, священнослужители, которые не осуждают "антивакцинаторов".