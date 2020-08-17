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Президент Германии обратился к Лукашенко с призывом прекратить насилие

Автор: Максим Зайченко

По его словам, люди в Беларуси заслуживают на поддержку Германии

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер призвал главу Беларуси Александра Лукашенко к диалогу с оппозицией. Он обратился также к силовикам страны с призывом не применять насилие против участников акций протеста.

Об этом сообщает DW.

"Я апеллирую к президенту Лукашенко идти путем переговоров. Делать ставку не на насилие, а на диалог", - сказал Штайнмайер.

Военные, по словам президента Германии, не должны совершать грех, применяя насилие против своего народа.

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"Люди этой многострадальной, но гордой страны заслуживают на нашу солидарность и поддержку", - резюмировал он.

Напомним, ранее в МИД Германии рассказали, какие санкции готовят против властей Беларуси.

Отметим, Европейский союз не признал результатов выборов в Беларуси и начал разработку санкций по отношению к виновным в насилии во время протестов.

Также РБК-Украина писало, что министры иностранных дел стран-участников Европейского союза одобрили введение санкций против Беларуси.

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