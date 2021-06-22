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Президент Филиппин пригрозил гражданам лишением свободы за отказ от вакцинации

Автор: Артур Родивилов

Президент Филиппин пригрозил лишением свободы согражданам, отказывающимся от прививки против коронавирусной инфекции. Радриго Дутерте выступил с телеобращением.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

В то же время чиновники от сферы здравоохранения заверяют, что вакцинация является добровольной, хотя и настоятельно рекомендуемой процедурой.

Власти азиатской республики со 108 млн жителей рассчитывают до конца года привить 70 млн человек, однако на данный момент полный курс вакцинации прошли 2,1 миллиона.

Напомним, Филиппины ограничили использование вакцины AstraZeneca от коронавируса. В то же время Африканский союз отказался от планов закупить препарат.

Напомним, комитет Европейского агентства по лекарственным средствам выявил возможную связь между препаратом компании AstraZeneca и редкими случаями образования тромбов у вакцинированных.

Кроме того, в ВОЗ заявили, что связь между использованием вакцины компании AstraZeneca и появлением тромбов вероятна.

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КоронавирусВакцинация