Президент Филиппин пригрозил гражданам лишением свободы за отказ от вакцинации

Президент Филиппин пригрозил лишением свободы согражданам, отказывающимся от прививки против коронавирусной инфекции . Радриго Дутерте выступил с телеобращением.

В то же время чиновники от сферы здравоохранения заверяют, что вакцинация является добровольной, хотя и настоятельно рекомендуемой процедурой.

Власти азиатской республики со 108 млн жителей рассчитывают до конца года привить 70 млн человек, однако на данный момент полный курс вакцинации прошли 2,1 миллиона.