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Президент ФИФА заразился коронавирусом

Автор: Максим Зайченко

Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино получил положительный результат на COVID-19. У него легкие симптомы болезни.

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Об этом говорится в заявлении ФИФА 27 октября, передает агентство Reuters.

Инфантино сообщил о легких симптомах, он находится на самоизоляции. Он пробудет на карантине как минимум 10 дней.

Напомним, ранее против Инфантино открыли дело в Швейцарии. Его подозревают в подстрекательстве сотрудников федеральной прокуратуры к злоупотреблению должностными полномочиями.

Также РБК-Украина писало, что в июне 2020 года прокуратура Швейцарии возбудила новое дело против экс-президента ФИФА Блаттера.

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