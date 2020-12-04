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Президент Эстонии ушла на самоизоляцию после контакта с больным COVID-19

Автор: РБК-Украина

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд находится на самоизоляции. Она во вторник, 1 декабря, общалась с человеком, у которого позже подтвердили заражение COVID-19.

Об этом Кальюлайд сообщила в Facebook.

"Я считаюсь контактным лицом и поэтому должна оставаться в самоизоляции, согласно инструкциям департамента здоровья", - сообщила она.

При этом Кальюлайд добавила, что она чувствует себя хорошо, а тест на коронавирус, который она сдала сегодня, оказался отрицательным.

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Напомним, 10 ноября Кальюлайд также уходила на карантин из-за контакта с больным COVID-19.

Ранее сообщалось, что 23 ноября король Испании Филипп VI ушел на самоизоляцию после контакта с человеком, у которого выявили коронавирус.

Кроме того, глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия ушел на самоизоляцию из-за подозрения на коронавирус.

Добавим, что премьер Великобритании Борис Джонсон самоизолировался из-за контакта с больным коронавирусом. Ранее он уже переболел COVID-19.

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