Президент Эстонии ушла на самоизоляцию после контакта с больным COVID-19

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд находится на самоизоляции. Она во вторник, 1 декабря, общалась с человеком, у которого позже подтвердили заражение COVID-19.
Об этом Кальюлайд сообщила в Facebook.
"Я считаюсь контактным лицом и поэтому должна оставаться в самоизоляции, согласно инструкциям департамента здоровья", - сообщила она.
При этом Кальюлайд добавила, что она чувствует себя хорошо, а тест на коронавирус, который она сдала сегодня, оказался отрицательным.
Напомним, 10 ноября Кальюлайд также уходила на карантин из-за контакта с больным COVID-19.
Ранее сообщалось, что 23 ноября король Испании Филипп VI ушел на самоизоляцию после контакта с человеком, у которого выявили коронавирус.
Кроме того, глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия ушел на самоизоляцию из-за подозрения на коронавирус.
Добавим, что премьер Великобритании Борис Джонсон самоизолировался из-за контакта с больным коронавирусом. Ранее он уже переболел COVID-19.