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Президент Эстонии ушла на самоизоляцию из-за контакта с заболевшим COVID-19

Вторник 10 ноября 2020 12:56
Президент Эстонии ушла на самоизоляцию из-за контакта с заболевшим COVID-19
Фото: Керсти Кальюлайд (РБК-Украина)
Автор: Андрей Козловский

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд отправилась на самоизоляцию из-за контакта с человеком, у которого подтвердили коронавирусную инфекцию. Она отменила все личные встречи, которые были назначены на этой недели.

Об этом Керсти Кальюлайд сообщила на своей странице в Facebook.

"Во время поездки в Вильянди в пятницу я встретилась с человеком, у которого позже был диагностирован COVID-19. Я считаюсь близким контактом и поэтому нахожусь в самоизоляции до понедельника в соответствии с инструкциями департамента здоровья", - написала она.

Кальюлайд также добавила, что она чувствует себя хорошо и никаких симптомов болезни у нее нет. В течение вторника она намерена сдать тест на коронавирус.

Напомним, 9 ноября, президент Украины Владимир Зеленский заболел COVID-19. Он ушел на самоизоляцию, где продолжает выполнять президентские полномочия.

Также президент Европарламента Давид Сассоли ушел на карантин из-за контакта с человеком, зараженным коронавирусом.

Кроме того, премьер-министр Грузии Георгий Гахария заразился коронавирусом. Он будет лечиться дома.

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