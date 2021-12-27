Президент Чехии заявил о риске терактов в Европе после выхода США из Афганистана

Президент Чехии Милош Земан считает возможными новые теракты в Европе в результате выхода НАТО из Афганистана. По его словам, международная ситуация ухудшилась.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление Земана во время рождественского поздравления по телевидению.

"Этот "афганский Мюнхен", судя по всему, приведет к усилению миграционных потоков из Афганистана, но прежде всего к усилению риска, в том числе в Европе, новых террористических атак, подобных атакам на нью-йоркских "близнецов", - заявил он.

По словам Милоша Земана, "афганский Мюнхен", судя по всему, приведет к усилению миграционных потоков из Афганистана.

Напомним, "Талибан" настаивает на высвобождении миллиардов долларов из резервов центрального банка, которые были заблокированы США и Европой после захвата власти в Афганистане талибами. Они заявили, что в противном случае хуже всего придется Европе, если деньги не вернуться.

Добавим, что США не дадут доступ талибам к резервам центрального банка. Однако согласны на гуманитарную помощь афганцам.