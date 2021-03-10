Президент Чехии хочет отставки главы Минздрава за сдержанное отношение к российской вакцине

По словам Земана, глава Минздрава Чехии и директор Государственного института по контролю за медикаментами препятствуют регистрации в стране российской вакцины от коронавируса.

"Если миллионы людей не вакцинируют этой вакциной, российской или китайской, тогда этих двух человек нужно винить за новые смерти, которых можно было избежать. У нас уже по две сотни умерших в сутки", - заявил президент.

После этого Ян Блатни заявил, что не собирается сам уходить в отставку и пытается выполнять свои обязанности наилучшим образом.

Отмечается, что Блатни настаивает на том, чтобы Чехия дождалась допуска вакцины регулятором ЕС, прежде чем рассматривать ее использования. К такому же мнению недавно пришли на совещании, среди участников которого был и президент Земан.