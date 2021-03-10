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Президент Чехии хочет отставки главы Минздрава за сдержанное отношение к российской вакцине

Новина українською → Прага, Среда 10 марта 2021 16:30
Президент Чехии хочет отставки главы Минздрава за сдержанное отношение к российской вакцине Фото: Милош Земан (GettyImages)
Автор: Андрей Козловский

Президент Чехии Милош Земан раскритиковал главу Министерства здравоохранения Яна Блатни за то, что он сдержанно относится к российской вакцине от коронавируса "Спутник V". Он вместе с главой правительства обсудит отставку министра.

Об этом сообщает Parlamentní listy.

По словам Земана, глава Минздрава Чехии и директор Государственного института по контролю за медикаментами препятствуют регистрации в стране российской вакцины от коронавируса.

"Если миллионы людей не вакцинируют этой вакциной, российской или китайской, тогда этих двух человек нужно винить за новые смерти, которых можно было избежать. У нас уже по две сотни умерших в сутки", - заявил президент.

После этого Ян Блатни заявил, что не собирается сам уходить в отставку и пытается выполнять свои обязанности наилучшим образом.

Отмечается, что Блатни настаивает на том, чтобы Чехия дождалась допуска вакцины регулятором ЕС, прежде чем рассматривать ее использования. К такому же мнению недавно пришли на совещании, среди участников которого был и президент Земан.

Напомним, Европейский медицинский регулятор начал предварительную оценку российской вакцины от COVID. Она продлится до тех пор, пока не будут получены все доказательства о безопасности "Спутника V".

Кроме того, Европейская комиссия заявила, что не ведет переговоры о покупке российской вакцины.

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