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Президент Бразилии заявил, что его страна победила коронавирус

Бразилиа, Суббота 12 сентября 2020 05:34
Президент Бразилии заявил, что его страна победила коронавирус
Фото: Жаир Болсонаро (brasil.elpais)
Автор: Инна Собора

Президент Бразилии Жаир Болсонару заявил, что его страна практически победила эпидемию коронавируса. Также он обвинил журналистов в том, что они скрывают "успехи власти".

Об этом сообщает Globo.

Он заявил, что правительство сделало все, чтобы минимизировать ее негативные последствия.

По словам Болсонару, социальную помощь в Бразилии в связи с пандемией получили 65 млн человек.

В то же время, президент Бразилии заявил, что за рубежом появляться хорошие новости о том, что Бразилия относится к странам, которые меньше всего пострадали от пандемии. А местные журналисты об этом молчат.

Отметим, в Бразилии коронавирусом с начала пандемии заболели более 4,2 млн человек. Страна на третьем месте в мире по заболеваемости. Умерли от коронавируса более 130 тысяч бразильцев.

Ранее исполняющий обязанности министра здравоохранения Бразилии Эдуардо Пасуэлло заявил, что вакцина от COVID-19 будет внедрена для бразильцев в январе 2021 года.

Напомним, ранее президент Бразилии выступал против карантина и заразился коронавирусом.

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