Президент Бразилии выступал против карантина и заразился коронавирусом

Президент Бразилии Жаир Болсонару заразился коронавирусом. По его словам, недавний тест на COVID-19 дал положительный результат.

Об этом сообщает Washington Post.

Отметим, что Болсонару известен своей критикой карантина и ограничений, связанных с пандемией. Через суд его пытались заставить носить маску в общественных местах, но решение он обжаловал.

Также президент Бразилии называл коронавирус "небольшим гриппом" и посещал митинги против карантина.

Напомним, в марте появлялась информация о том, что в Болсонару обнаружили COVID-19, однако тогда информация не подтвердилась.

Кроме того, Болсонару также заявил о планах своей страны покинуть Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ).

Жаир Болсонару поддержал решение правительства ограничить доступ к статистике по коронавирусу.