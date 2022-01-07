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Президент Бразилии раскритиковал вакцинацию детей

Автор: Наталья Скороход

В Бразилии регулятор здравоохранения Anvis разрешил вакцинацию от коронавируса для детей от 5 до 11 лет. Президент страны Жаир Болсонару раскритиковал это решение и продолжил распространять неподтвержденные утверждения о вакцинации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По данным Национального совета государственных секретарей здравоохранения, к началу декабря в Бразилии от COVID-19 умерло не менее 300 детей в возрасте от 5 до 11 лет. Президент страны, который хвастался тем, что не вакцинирован сам, заявил, что не слышал об этих смертях и продолжил распространять неподтвержденные утверждения о вакцинации.

По словам Болсонару, он не будет вакцинировать от коронавируса свою 11-летнюю дочь и считает, что вакцины могут оказывать побочное действие.

В то же время Anvisa и органы здравоохранения во всем мире обнаружили, что вакцины от коронавируса безопасны для детей в возрасте от 5 лет и старше. Это подтверждено научными исследованиями.

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За последние сутки в Бразилии зафиксировано 35 826 новых случая коронавируса, что является самым высоким показателем с сентября. Также минимтерсво здравоохранение сообщило о 128 случаях смерти.

Напомним, что Болсонару обвиняли в смертях от коронавируса в Бразилии. Конгресс признал его виновным.

Также сообщалось, что Болсонару заявил о связи вакцинации со СПИДом. Суд решил начать расследование в отношении президента.

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