Прежде всего нужно понять, хочет ли Россия вообще остановить войну, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что в первую очередь на переговорах с РФ необходимо понять, готов ли Кремль остановить войну. Также важно знать, на что пойдет Россия, если Украина не будет согласна на те или иные компромиссы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Зеленского в интервью Суспильному.
"Прежде всего нужно понять, хочет ли Россия вообще остановить войну. Прежде всего, необходимо найти формат, в котором мы должны иметь понимание в целом, хочет ли Россия остановить войну. Потому что мы можем до всего прочего даже не дойти", - сказал глава государства.
Зеленский также подчеркнул, что каким бы сложным не был диалог с Путиным он должен произойти, поскольку это лучше, чем война. Но он отметил, что речь идет именно о диалоге, а не ультиматумах.
"В диалоге можно найти компромиссы. Для меня какие-либо компромиссы - во времени. Потому что сейчас эта ненависть будет к каждому слову, к каждому требованию, к каждому курсу, к каждому гаранту безопасности. Надо, чтобы прошло время", - заявил Зеленский, говоря о встрече с Путиным.
Напомним, Зеленский также заявил, что вопросы Крыма и Донбасса нужно обсуждать после прекращения войны.
Президент Украины также подчеркнул, что на первой встрече с Путиным вопросы Крыма и Донбасса решить не удастся.
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