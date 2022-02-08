Презентация от Apple и домогательства в метавселенной: главное из мира технологий за 7 февраля

Компания Tesla столкнулась с жалобами о "фантомном" торможении у собственных автомобилей. Тем временем Meta добавила новые функции в виртуальной реальности, чтобы бороться со случаями домогательства в Horizon Worlds и Horizon Venues, а следующая презентация от Apple с каждым днем все ближе.
Главные новости из мира технологий за 7 февраля - в материале РБК-Украина.
Национальная администрация безопасности дорожного движения получила всплеск жалоб от владельцев Tesla.
Еще в октябре компания отозвала обновление Full Self-Driving из-за ложных срабатываний системы автоматического экстренного торможения, однако количество жалоб после этого только возросло.
"НАБДД знает о полученных жалобах на систему предотвращения фронтальному столкновению и рассматривает их в рамках нашего процесса оценки на основе оценки рисков... Если данные покажут, что риск может существовать, НАБДД будет действовать немедленно", - отметила пресс-секретарь НАБДД Люсия Санчес.
Как добавляют владельцы Tesla, случаи "фантомного торможения" срабатывали из-за использования Tesla Autopilot или же круиз-контроля.
Компания может провести следующую презентацию уже в самом начале весны.
Ожидается, что Apple продемонстрирует:
В то же время источники утверждают, что планы Apple могут измениться из-за задержек производства.
Компания предпринимателя Илона Маска продемонстрировала процесс отделения первой ступени ракеты Falcon 9 от второй, который происходит после запуска двигателя Merlin.
Видео было снято во время отправки итальянских спутников дистанционного зондирования COSMO-SkyMed в космос.
На этот же раз первая ступень приземлилась на земную платформу.
Компания Meta заявила о ведении новой функции личного пространства в виртуальной реальности.
Все началось после жалобы 43-летней женщины, которая рассказала о домогательствах у Horizon Venues. Якобы, мужские аватары окружили и начали цепляться к ней, а также отпускать непристойные реплики.
Мета почти сразу отреагировала на инцидент.
"Персональные границы начнут действовать сегодня повсюду Horizon Worlds и Horizon Venues, и по умолчанию будет казаться, что между вашим аватаром и другими людьми расстояние почти 4 фута. Впоследствии мы продолжим вносить улучшения, поскольку узнаем, как это влияет на опыт людей", - пишет пресс-служба Meta.
Согласно данным компании, новая функция устанавливает определенные границы вокруг аватара, в результате чего другие уже не смогут нарушить ваше личное пространство. То же самое касается и рук - они будут исчезать, если посторонний персонаж будет пытаться пересечь границу.
Фото: у Марка Цукерберга отреагировали на домогательства в Метавселенной (oculus.com)
Компания не может получать конфиденциальные данные жителей Европы на американских серверах из-за правил ЕС, которые обязывают союз хранить их исключительно в пределах собственной юрисдикции.
"Если мы не можем передавать данные между странами и регионами, в которых мы работаем, или между ними, или если нам запрещено обмениваться данными между нашими продуктами и услугами, это может повлиять на нашу способность оказывать наши услуги, способ, которым мы оказываем наши услуги или наша способность таргетировать рекламу", — говорится в заявлении от Meta.
Компания Цукерберга рассчитывает договориться с ЕС в 2022 году, однако, история может закончиться тем, что Meta все же придется отказаться от предоставления доступа к собственной продукции на территории Европы.