Презентация от Apple и домогательства в метавселенной: главное из мира технологий за 7 февраля

Владельцы авто Tesla сообщают о "фантомном торможении"

Национальная администрация безопасности дорожного движения получила всплеск жалоб от владельцев Tesla.

Еще в октябре компания отозвала обновление Full Self-Driving из-за ложных срабатываний системы автоматического экстренного торможения, однако количество жалоб после этого только возросло.

"НАБДД знает о полученных жалобах на систему предотвращения фронтальному столкновению и рассматривает их в рамках нашего процесса оценки на основе оценки рисков... Если данные покажут, что риск может существовать, НАБДД будет действовать немедленно", - отметила пресс-секретарь НАБДД Люсия Санчес.

Как добавляют владельцы Tesla, случаи "фантомного торможения" срабатывали из-за использования Tesla Autopilot или же круиз-контроля.

Apple готовится к весенней презентации

Компания может провести следующую презентацию уже в самом начале весны.

Ожидается, что Apple продемонстрирует:

iPhone SE третьего поколения с поддержкой 5G;

обновленный iPad Air 2020, который будет иметь улучшенный процессор и возможность подключения до 5G;

компьютер Mac, который оснащен чипом Apple Silicon и 27-дюймовым экраном.

В то же время источники утверждают, что планы Apple могут измениться из-за задержек производства.

SpaceX поделилась впечатляющим видео запуска ракеты

Компания предпринимателя Илона Маска продемонстрировала процесс отделения первой ступени ракеты Falcon 9 от второй, который происходит после запуска двигателя Merlin.

Видео было снято во время отправки итальянских спутников дистанционного зондирования COSMO-SkyMed в космос.

На этот же раз первая ступень приземлилась на земную платформу.

У Марка Цукерберга борются со случаями домогательства в Метавселенной

Компания Meta заявила о ведении новой функции личного пространства в виртуальной реальности.

Все началось после жалобы 43-летней женщины, которая рассказала о домогательствах у Horizon Venues. Якобы, мужские аватары окружили и начали цепляться к ней, а также отпускать непристойные реплики.

Мета почти сразу отреагировала на инцидент.

"Персональные границы начнут действовать сегодня повсюду Horizon Worlds и Horizon Venues, и по умолчанию будет казаться, что между вашим аватаром и другими людьми расстояние почти 4 фута. Впоследствии мы продолжим вносить улучшения, поскольку узнаем, как это влияет на опыт людей", - пишет пресс-служба Meta.

Согласно данным компании, новая функция устанавливает определенные границы вокруг аватара, в результате чего другие уже не смогут нарушить ваше личное пространство. То же самое касается и рук - они будут исчезать, если посторонний персонаж будет пытаться пересечь границу.

Фото: у Марка Цукерберга отреагировали на домогательства в Метавселенной (oculus.com)

Meta угрожает блокировкой Instagram и Facebook на территории Европы

Компания не может получать конфиденциальные данные жителей Европы на американских серверах из-за правил ЕС, которые обязывают союз хранить их исключительно в пределах собственной юрисдикции.

"Если мы не можем передавать данные между странами и регионами, в которых мы работаем, или между ними, или если нам запрещено обмениваться данными между нашими продуктами и услугами, это может повлиять на нашу способность оказывать наши услуги, способ, которым мы оказываем наши услуги или наша способность таргетировать рекламу", — говорится в заявлении от Meta.

Компания Цукерберга рассчитывает договориться с ЕС в 2022 году, однако, история может закончиться тем, что Meta все же придется отказаться от предоставления доступа к собственной продукции на территории Европы.