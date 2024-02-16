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Прессекретарка Навального поки не підтверджує смерть опозиціонера

Фото: Олексій Навальний (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

У команді російського опозиціонера Олексія Навального поки не підтверджують його смерть. Зазначають, що доказів немає.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прессекретарку Навального Кіру Ярмиш у Twitter (X).

"Жодних підтверджень цього у нас поки що немає. Адвокат Олексія зараз вилітає в Харп. Як тільки у нас буде якась інформація, ми її повідомимо", - написала вона.

Додамо, що адвокат Навального Леонід Соловйов відмовився коментувати російським ЗМІ інформацію з огляду на рішення сім'ї політика.

Росія заявила про смерть Навального

Сьогодні, 16 лютого, управління Федеральної служби виконання покарань Росії по Ямало-Ненецькому автономному округу повідомило про смерть російського опозиціонера Олексія Навального. Зазначається, що він нібито помер у виправній колонії, де відбував покарання.

Нагадаємо, що у серпні 2020 року Навального отруїли "Новачком". Російський політик знепритомнів в літаку на шляху з Томська до Москви, після цього його доставили до клініки "Шаріте" у Німеччині. Там він проходив лікування.

На початку 2021-го Навальний повернувся до Росії, де його затримали. На опозиціонера повісили відразу декілька кримінальних справ, зокрема, екстремізм, наклеп і т.п.

4 серпня 2023 року Навального засудили до 19 років за ґратами.

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