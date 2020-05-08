У пресс-секретаря вице-президента США подтвердили COVID-19

Отмечается, что глава пресс-службы Пенса замужем за одним

При этом отмечается, что еще один сотрудник аппарата американского вице-президента заразился коронавирусом. Однако на данный момент не сообщается, кто именно.

Напомним, ранее сообщалось, что один из сотрудников аппарата Майка Пенса заразился коронавирусом. Из-за этого на некоторое время пришлось американскому вице-президенту отложить рабочий визит в штат Айова.

Кроме того, имел тесного контакта с инфицированным. Вице-президент и его супруга уже сдавали тест на COVID-19 в конце марта. Их тесты оказались отрицательными.