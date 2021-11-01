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Пресс-секретарь Белого дома Псаки заразилась коронавирусом

Автор: Артур Родивилов

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила в воскресенье вечером, что получила положительный результат на COVID-19. Она решила не ехать с президентом США Джо Байденом на саммит G20 в Рим.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Daily Mail.

Члены ее семьи ранее получили положительные тесты.

"В последний раз я контактировала с президентом Байденом во вторник, когда мы сидели на расстоянии более шести футов друг от друга и были в масках. Благодаря вакцине я почувствовала только легкие симптомы, что позволило мне продолжать работать из дома", - заявила она.

Пресс-секретарь Белого дома отметила, что после консультаций приняла решение в среду не сопровождать Байдена в заграничной поездке из-за положительных тестов ее семьи.

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