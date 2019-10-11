Пресс-марафон Зеленского и новые цены на газ: новости за 10 октября

Коллаж РБК-Украина

В Киеве состоялся пресс-марафон с президентом Украины Владимиром Зеленским, "Нафтогаз" предупредил о новых ценах, Президент США Дональд Трамп отреагировал на слова Зеленского. Подробнее о том, что произошло в четверг, 10 октября - в материале РБК-Украина

О чем Зеленский говорил на пресс-марафоне: главное

Пресс-марафон с президентом Украины Владимиром Зеленским состоялся 10 октября в Киеве. Общение с журналистами длилось 14 часов. Все подробности о встрече президента с журналистами - в материале РБК-Украина.

"Нафтогаз" предупредил о переходе на рыночные цены на газ для населения

С 1 января 2020 в Украине изменится формула расчета цены на газ для населения. Сообщается, что ейчас "Нафтогаз" не определяет цену газа для населения, а только выбирает из четырех показателей, какой из них меньше.

Трамп отреагировал на заявление Зеленского по поводу их разговора

Президент США Дональд Трамп отреагировал на слова президента Украины Владимира Зеленского во время пресс-марафона о том, что Трамп не давил на него. "Президент Украины только что вновь самым решительным образом заявил, что президент Трамп не оказывал никакого давления и не делал абсолютно ничего плохого. Он использовал самый сильный язык из всех возможных. Это должно положить конец этой афере демократов", - написал Трамп в своем твиттере.

Выплаты для украинцев: кому ожидать повышения после индексации в октябре

В Украине ожидается повышение социальных выплат, пенсий и заработных плат для нескольких категорий украинцев после индексации доходов, которая произойдет в октябре в соответствии с законом №1282 – XII. Стало известно, кому ожидать повышения после индексации в октябре

В Украине разрешили строить здания высотой до 150 метров

В Украине с 1 января 2020 года вступают в силу новые государственные строительные нормы относительно высотных домов. Они увеличивают максимальную высоту строящихся домов до150 метров. Сейчас же разрешается строить жилые и общественные высотные здания только до 100 м.