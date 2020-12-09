ru
ua

News
+
-

Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Прерванный из-за расистских оскорблений матч ПСЖ - "Истанбул" будет доигран

Автор: Вера Олейник

На игру назначат других судей

Матч шестого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА между французским "Пари Сен-Жермен" и турецким "Истанбул Башакшехир" будет доигран на следующий день, 9 декабря. Встречу будет обслуживать новая бригада судей.

Самые читаемые новости

Об этом в текстовой трансляции информирует пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Отмечается, что игра начнется в 19:55 и возобновится с 14 минуты.

В УЕФА подчеркнули, что проведут тщательное расследование. Организация не приемлет любые проявления расизма и дискриминации в футболе.

Напомним, встреча была приостановлена на 14 минуте при счете 0:0 из-за расистского высказывания в адрес ассистента главного тренера стамбульской команды Пьера Вебо. Ему не понравилось, как к нему обратился четвертый арбитр встречи Себастьян Колцеску. Возмущен действиями арбитра был также нападающий "Башакшехира" Демба Ба.

Турецкая команда после затяжного общения судейской бригадой ушла в раздевалку, а парижане позже их поддержали.

Прогноз погоды
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины ПСЖскандалСтамбулгрупповой раундрасизмЛига ЧемпионовСуд