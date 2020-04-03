Препарат для лечения коронавируса сегодня отправят в регионы

В пятницу, 3 апреля, в регионы Украины будет отправлено 2250 упаковок препарата "Плаквенил", который применяют при тяжелых и крайне тяжелых формах коронавирусной болезни. Об этом министр здравоохранения Максим Степанов заявил в эфире политического ток-шоу "Право на власть" 2 апреля, передает пресс-служба Минздрава.

Степанов отметил, что "Плаквенил" - один из нескольких препаратов, который содержит действующее вещество гидроксихлорохин, которое применяют при лечении от коронавируса.

"На следующей неделе мы получим достаточно этих лекарств, чтобы потенциально лечить до 20 тыс. пациентов", - заявил он.

По его словам, в пятницу 2250 препаратов будут отправлены в регионы, а 750 остаются в Киеве - для быстрого реагирования.

Напомним, наибольшее число зараженных коронавирусом за сутки было в Черновицкой области и Киеве.

РБК-Украина писало, что число подтвержденных случаев коронавируса в Украине по состоянию на вечер 2 апреля составляет 897.

Отметим, в Днепропетровской области подтвердили еще два случая заражения коронавирусом. Больные коронавирусом были зафиксированы в городах Кривой Рог и Новомосковск.