Препарат для лечения COVID-19 уже закупили и везут в Украину, - Ляшко

Украина уже закупила препарат "Ремдесивир", который используют для лечения коронавируса. Сейчас его транспортируют в страну.

Об этом заявил главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко, передает "Радио Свобода".

Препарат закупило государственное предприятие "Медицинские закупки Украины".

По словам Ляшко, при использовании "Ремдесивира" уменьшается длительность пребывания больного коронавирусом на стационарном лечении. Кроме того, уменьшается также количество летальных исходов.

Накануне стало известно, что до конца следующей недели в области отправят препарат "Ремдесивир". Министерство здравоохранения на следующей неделе получит 18 тысяч доз этого лекарственного средства.

Напомним, главный санитарный врач Виктор Ляшко призвал украинцев массово вакцинироваться от гриппа, чтобы избежать соединения заболевания с COVID-19.

Ранее министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что в Украине 75,7% от всех смертей от коронавируса составляют люди в возрасте старше 60 лет. Им важно соблюдать нормы карантина во время небезопасного эпидемиологического периода.