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На преодоление последствий пандемии COVID-19 нужно 38 млрд долларов - Еврокомиссия

Брюссель, Пятница 20 ноября 2020 19:26
На преодоление последствий пандемии COVID-19 нужно 38 млрд долларов - Еврокомиссия
Фото: Урсула Фон дер Ляен (flickr.com/european_parliament)
Автор: Дмитрий Левицкий

На преодоление последствий пандемии коронавируса мировому сообществу нужно будет потратить минимум 38 миллиардов долларов. На сегодня мировому сообществу доступны только 4 млрд долларов.

Об этом говорится в заявлении президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляен, размещенном на официальном сайте ЕК.

По словам фон дер Ляен, Еврокомиссия обратилась к странам G20 с просьбой поддержать работу по мобилизации необходимых фондов, чтобы собрать необходимую для преодоления последствий пандемии сумму средств.

Она отметила, что на закупку вакцины от коронавируса для глобального механизма COVAX уже внесли почти 2 млрд долларов, но всего для закупки вакцин в 2021 году необходимо около 5 млрд долларов.

"Фонды будут также необходимыми для тестирования и лечения по программе ACT-Accelerator", - добавила глава ЕК.

Напомним, европейские лидеры планировали провести видеоконференцию, чтобы обсудить меры совместного реагирования на коронавирус.

Добавим, недавно Еврокомиссия подписала контракт с компанией CureVac о закупке 225 миллионов доз вакцины от COVID-19. Это уже четвертый контракт ЕК на закупку вакцины.

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