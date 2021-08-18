Премиальный седан Bentley Flying Spur стал еще роскошнее с флагманской версией Mulliner

Британский автопроизводитель Bentley представил топовую модификацию седана Flying Spur. Версия Mulliner получила гибридный силовой агрегат.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.
Новый Bentley Flying Spur Mulliner стал первым гибридом с шильдиком подразделения Mulliner. Представленный в американском Монтерее Flying Spur Mulliner – это самая роскошная версия британского седана. Например, для салона предложено восемь оригинальных трехцветных комбинаций.
С новым гибридным силовым агрегатом, в основе которого лежит 6-цилиндровый бензиновый мотор, седан разгоняется от 0 до 100 км/ч за 4,3 секунды, а максимальная скорость составляет 285 км/ч.
Напомним, Lamborghini возродила легендарный суперкар Countach. Новинка будет выпущена ограниченным тиражом.