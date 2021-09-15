UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Премьеру Гаити могут запретить выезд из страны из-за дела об убийстве президента

Автор: Наталья Скороход

Премьер-министру Гаити Ариэлю Генри могут запретить выезд из страны. Также ему могут предъявить обвинение в качестве подозреваемого в деле об убийстве президента Гаити Жовенеля Моисе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

С такой просьбой обратился к судье Ченальду Огюстену, расследовавшем дело об убийстве Моисе, главный прокурор Гаити Бед-Форд Клод.

В Письме говорится, что

Премьер-министр Гаити Генри отклонил выдвинутые против него обвинения и назвал это политиканством. По его словам, "никакие отвлечения, приглашения, вызовы, маневры, угрозы или арьергардные действия" не отвлекут его от работы.

Напомним, что Генри вызвали на допрос по делу об убийстве президента.

Читайте РБК-Украина в Google News
Президент