Премьеру Гаити могут запретить выезд из страны из-за дела об убийстве президента

Премьер-министру Гаити Ариэлю Генри могут запретить выезд из страны. Также ему могут предъявить обвинение в качестве подозреваемого в деле об убийстве президента Гаити Жовенеля Моисе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
С такой просьбой обратился к судье Ченальду Огюстену, расследовавшем дело об убийстве Моисе, главный прокурор Гаити Бед-Форд Клод.
В Письме говорится, что
Премьер-министр Гаити Генри отклонил выдвинутые против него обвинения и назвал это политиканством. По его словам, "никакие отвлечения, приглашения, вызовы, маневры, угрозы или арьергардные действия" не отвлекут его от работы.
Напомним, что Генри вызвали на допрос по делу об убийстве президента.