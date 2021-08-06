Премьера Сент-Винсент и Гренадин ранили во время протестов против обязательной вакцинации

По данным СМИ, глава правительства получил ранение, когда пытался пройти через толпу, которая протестует в связи с поправками в законодательство о здравоохранении.

Согласно ему, ряд категорий госслужащих должны пройти обязательное вакцинирование от COVID-19.

На опубликованной фотографии Гонсалвеш в окровавленной рубашке получает первую помощь в больнице. По предварительной информации, причиной травмы стало то, что один из протестующих бросил в него твердый предмет.

Против поправок в законодательство выступают ряд профсоюзов. По их мнению, поправки нарушают фундаментальные права граждан.

Сент-Винсент и Гренадины - государство в южной части Карибского моря, расположенное на крупном острове Сент-Винсент и цепи более мелких островов.