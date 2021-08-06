Премьера Сент-Винсент и Гренадин ранили во время протестов против обязательной вакцинации

Премьер-министра карибского государства Сент-Винсент и Гренадин Ральфа Гонсалвеша ранили во время протестов в столице Кингстауне. Пострадал также один из протестующих.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на News784.
По данным СМИ, глава правительства получил ранение, когда пытался пройти через толпу, которая протестует в связи с поправками в законодательство о здравоохранении.
Согласно ему, ряд категорий госслужащих должны пройти обязательное вакцинирование от COVID-19.
На опубликованной фотографии Гонсалвеш в окровавленной рубашке получает первую помощь в больнице. По предварительной информации, причиной травмы стало то, что один из протестующих бросил в него твердый предмет.
Против поправок в законодательство выступают ряд профсоюзов. По их мнению, поправки нарушают фундаментальные права граждан.
Сент-Винсент и Гренадины - государство в южной части Карибского моря, расположенное на крупном острове Сент-Винсент и цепи более мелких островов.
Напомним, на прошлой неделе правоохранители во Франции разгоняли слезоточивым газом митингующих, которые протестовали против"паспортов здоровья".