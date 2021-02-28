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Премьер Венгрии получил первую прививку от COVID-19

Автор: РБК-Украина

В воскресенье, 28 февраля, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сделал первую прививку от коронавируса. Он вакцинировался китайским препаратом Sinopharm.

Об этом Орбан сообщил в Facebook.

"COVID 2/110. Я вакцинирован", - написал он.

Несколько месяцев назад Орбан выступал за вакцинацию китайской вакциной от коронавируса.

"

Напомним, вчера от коронавируса вакцинировался президент Венгрии Янош Адер. Он призвал общественность последовать его примеру.

Отметим, что Венгрия получила вакцин от пяти производителей, включая китайскую Sinopharm. Первая партия вакцины Sinopharm прибыла в Будапешт 16 февраля. Венгрия начала введение вакцины Sinopharm 24 февраля.

Кроме того, 22 января Венгрия заключила контракт на поставку российской вакцины от COVID "Спутник V", которая должна поступить в страну в три этапа.

После этого, 2 февраля, Венгрия получила первую партию российской вакцины "Спутник V". В страну доставили 40 тысяч доз препарата

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Новости Украины ВенгрияВиктор ОрбанвакцинацияКоронавирус
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