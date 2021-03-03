Премьер Венгрии обвинил ЕС в срыве поставок вакцин от коронавируса

Орбан объяснил необходимость применения в своей стране российской вакцины тем, что Еврокомиссия не может обеспечить снабжение граждан зарегистрированными в Евросоюзе альтернативными вакцинами.

По его словам, Евросоюз не справился с задачей "быстро и эффективно" снабдить европейцев вакциной.

"Поэтому я должен, в соответствии с конституцией, взять ответственность на себя", - подчеркнул Орбан.

Он отметил, что такие страны как Великобритания, США, Израиль, Сербия далеко опередили страны ЕС в снабжении вакцинами.