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Премьер Словакии заразился коронавирусом

Автор: РБК-Украина

Премьер-министр Словакии Игор Матович заразился коронавирусом. Он получил положительный тест на COVID-19.

Об этом Матович написал на своей странице в Facebook.

"Я сегодня один из вас", - написал он.

Однако никаких подробностей о своем самочувствии он не сообщил, однако опубликовал скрин результата теста на коронавирус.

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"Рождественские каникулы я должен был провести помощником в больнице. Теперь планы, скорее всего, будут немного другими. Да, по статистике я должен выжить без вреда, но если бы у меня была возможность пожертвовать своей жизнью за жизни тысяч невинных жертв, я бы это сделал", - написал Матович.

Фото: скрин результата теста Игоря Матовича (facebook.com/igor.matovic.7)

Напомним, у помощника избранного президента США Джо Байдена Седрика Ричмонда подтвердили заражение коронавирусом.

Добавим, что 16 декабря секретарь Госдепа США Майк Помпео ушел на самоизоляцию после общения с человеком, у которого позже подтвердили коронавирус.

Кроме того, накануне глава департамента внутренних дел США Дэвид Бернхардт получил положительный результат на коронавирус.

Также вчера президент Франции Эммануэль Макрон сдал положительный тест на коронавирус.

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