Премьер Словакии заразился коронавирусом

Премьер-министр Словакии Игор Матович заразился коронавирусом. Он получил положительный тест на COVID-19.
Об этом Матович написал на своей странице в Facebook.
"Я сегодня один из вас", - написал он.
Однако никаких подробностей о своем самочувствии он не сообщил, однако опубликовал скрин результата теста на коронавирус.
"Рождественские каникулы я должен был провести помощником в больнице. Теперь планы, скорее всего, будут немного другими. Да, по статистике я должен выжить без вреда, но если бы у меня была возможность пожертвовать своей жизнью за жизни тысяч невинных жертв, я бы это сделал", - написал Матович.
Напомним, у помощника избранного президента США Джо Байдена Седрика Ричмонда подтвердили заражение коронавирусом.
Добавим, что 16 декабря секретарь Госдепа США Майк Помпео ушел на самоизоляцию после общения с человеком, у которого позже подтвердили коронавирус.
Кроме того, накануне глава департамента внутренних дел США Дэвид Бернхардт получил положительный результат на коронавирус.
Также вчера президент Франции Эммануэль Макрон сдал положительный тест на коронавирус.