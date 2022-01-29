UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Премьер Новой Зеландии ушла на самоизоляцию после контакта с больным COVID

Автор: Валерия Полищук

Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн ушла в самоизоляцию. Решение было принято после того, как она контактировала с человеком, который получил положительный результат теста на коронавирус.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

У Ардерн нет симптомов и чувствует себя хорошо. Премьер Новой Зеландии пройдет обследование в воскресенье.

Она будет находиться на самоизоляции до вторника, 1 февраля.

Она находится в изоляции в соответствии с указаниями Министерства здравоохранения страны.

Напомним, ранее Джасинда Арден отменила свою свадьбу из-за введения новых ограничений в Новой Зеландии из-за коронавируса.

Кроме того, в Новой Зеландии ввели одни из самых жестких строгих ограничений в мире. Страна оставалась закрытой практически для всех путешественников со всего мира в течение почти двух лет.

Читайте РБК-Украина в Google News
Премьер-министрНовая ЗеландияКоронавирус