Премьер Новой Зеландии ушла на самоизоляцию после контакта с больным COVID

Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн ушла в самоизоляцию. Решение было принято после того, как она контактировала с человеком, который получил положительный результат теста на коронавирус.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
У Ардерн нет симптомов и чувствует себя хорошо. Премьер Новой Зеландии пройдет обследование в воскресенье.
Она будет находиться на самоизоляции до вторника, 1 февраля.
Она находится в изоляции в соответствии с указаниями Министерства здравоохранения страны.
Напомним, ранее Джасинда Арден отменила свою свадьбу из-за введения новых ограничений в Новой Зеландии из-за коронавируса.
Кроме того, в Новой Зеландии ввели одни из самых жестких строгих ограничений в мире. Страна оставалась закрытой практически для всех путешественников со всего мира в течение почти двух лет.