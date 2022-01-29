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Премьер Новой Зеландии ушла на самоизоляцию после контакта с больным COVID

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Суббота 29 января 2022 15:48
Премьер Новой Зеландии ушла на самоизоляцию после контакта с больным COVID Фото: премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн (flickr.com/nztradeandenterprise)
Автор: Валерия Полищук

Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн ушла в самоизоляцию. Решение было принято после того, как она контактировала с человеком, который получил положительный результат теста на коронавирус.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

У Ардерн нет симптомов и чувствует себя хорошо. Премьер Новой Зеландии пройдет обследование в воскресенье.

Она будет находиться на самоизоляции до вторника, 1 февраля.

Она находится в изоляции в соответствии с указаниями Министерства здравоохранения страны.

Напомним, ранее Джасинда Арден отменила свою свадьбу из-за введения новых ограничений в Новой Зеландии из-за коронавируса.

Кроме того, в Новой Зеландии ввели одни из самых жестких строгих ограничений в мире. Страна оставалась закрытой практически для всех путешественников со всего мира в течение почти двух лет.

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