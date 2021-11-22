Премьер Нидерландов о беспорядках из-за COVID-ограничений: насилие со стороны идиотов

"Беспорядки в Роттердаме и в нескольких городах по всей стране являются чистым насилием под видом протеста. Я понимаю, что в обществе существует большая напряженность, потому что мы так долго имели дело со злом в виде коронавируса", - заявил Рютте.

При этом премьер Нидерландов подчеркнул, что всегда будет защищать право на протест.

"Я никогда не смирюсь с тем, что идиоты используют чистое насилие", - сказал он.

Нидерланды подвели итоги после выходных, когда по всей стране прошли десятки ожесточенных протестов против правительственных мер по борьбе с коронавирусом.

По меньшей мере 130 человек были арестованы, четыре человека ранены и несколько полицейских также получили ранения с пятницы, когда протест в портовом городе Роттердам перерос в столкновения между полицией и участниками беспорядков.