Премьер-министру Израиля сделают третью прививку от COVID-19. Он также призвал граждан страны активизировать усилия, чтобы остановить волну "Дельты" и предотвратить локдаун, который нанесёт ущерб экономике и благосостоянию граждан

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook премьер-министра Израиля.

"Завтра утром мне сделают третью дополнительную прививку. Призываю всех, кто соответствует установленным критериям, сделать прививку. Возьмите на себя ответственность за здоровье и источник дохода каждого из нас. Сейчас не время рисковать жизнью", - заявил Нафтали Беннет.

Также премьер-министр Израиля поблагодарил специалистов группы по борьбе с эпидемиями, министра здравоохранения Ницана Горовица, генерального директора минздрава профессора Нахмана Аша и всех сотрудников системы здравоохранения за самоотверженный труд на благо граждан Израиля.

"Сделан ещё один важный шаг в борьбе с штаммом "Дельта". Государство Израиль на переднем крае всемирной борьбы с эпидемией. Граждане Израиля первыми в мире получили третью дозу вакцины, и мы продолжаем открывать возможности для очередных возрастных групп", - добавил израильский премьер.