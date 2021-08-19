ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Премьер-министру Израиля сделают третью прививку от COVID-19

Новина українською →
Израиль, Четверг 19 августа 2021 23:08
Премьер-министру Израиля сделают третью прививку от COVID-19 Фото: Нафтали Беннет, премьер-министр Израиля (GettyImages)
Автор: Анна Полисученко

Премьер-министру Израиля сделают третью прививку от COVID-19. Он также призвал граждан страны активизировать усилия, чтобы остановить волну "Дельты" и предотвратить локдаун, который нанесёт ущерб экономике и благосостоянию граждан

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook премьер-министра Израиля.

"Завтра утром мне сделают третью дополнительную прививку. Призываю всех, кто соответствует установленным критериям, сделать прививку. Возьмите на себя ответственность за здоровье и источник дохода каждого из нас. Сейчас не время рисковать жизнью", - заявил Нафтали Беннет.

Также премьер-министр Израиля поблагодарил специалистов группы по борьбе с эпидемиями, министра здравоохранения Ницана Горовица, генерального директора минздрава профессора Нахмана Аша и всех сотрудников системы здравоохранения за самоотверженный труд на благо граждан Израиля.

"Сделан ещё один важный шаг в борьбе с штаммом "Дельта". Государство Израиль на переднем крае всемирной борьбы с эпидемией. Граждане Израиля первыми в мире получили третью дозу вакцины, и мы продолжаем открывать возможности для очередных возрастных групп", - добавил израильский премьер.

Ранее мы писали, что в Израиле за неделю третью дозы вакцины от коронавируса получили более миллиона человек.

Читайте РБК-Украина в Google News
Израиль
NEWS
Евросоюз признал украинские COVID-сертификаты: что это значит
Евросоюз признал украинские COVID-сертификаты: что это значит
DAILY
"Нас предали". Рассказ женщины-режиссера, сбежавшей от "Талибана" в Украину
Милан Лелич, Владислав Красинский "Нас предали". Рассказ женщины-режиссера, сбежавшей от "Талибана" в Украину