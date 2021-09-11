Премьер-министра Гаити вызвали на допрос по делу об убийстве президента

Прокурор Порт-о-Пренса Бед-Фор Клод отправил премьеру Гаити Ариэлю Анри письмо с просьбой прийти в прокуратуру для дачи показаний по делу об убийстве президента Жовенеля Моиза. Глава правительства разговаривал по телефону с подозреваемым в убийстве через несколько часов после преступления.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AP .

Прокурор просит о встрече с министром, чтобы узнать о его разговорах с предполагаемым преступником.

AP называет письмо тщательно сформулированным приглашением. В нем есть такие формулировки, как "был бы признателен", "если вы пожелаете".