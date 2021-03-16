У премьер-министра Эстонии обнаружили коронавирус

"Как и многие из вас, сделала тест для успокоения совести и защиты близкого окружения. У меня только немного поднялась температура, и положительного результата я не ожидала. Еще одно подтверждение, насколько коварный этот вирус", - сказала Каллас.

Она также добавила, что не знает, где могла заразиться. В прошлый четверг премьер-министр как контактное лицо была 10 дней в самоизоляции. После этого, она получила отрицательный результат теста и пыталась работать дистанционно.

"Продолжаю работу из дома. В Эстонии через интернет можно успешно руководить правительством, выступать перед парламентом и совершать все другие необходимые для кризисного и государственного управления действия", - заявила премьер.