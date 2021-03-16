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У премьер-министра Эстонии обнаружили коронавирус

Новина українською → Таллин, Вторник 16 марта 2021 11:20
У премьер-министра Эстонии обнаружили коронавирус Фото: Кая Каллас (wikimedia org Kaja_Kallas)
Автор: Андрей Козловский

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас заболела COVID-19. Она получила положительный результат теста.

Об этом сообщает ERR.

"Как и многие из вас, сделала тест для успокоения совести и защиты близкого окружения. У меня только немного поднялась температура, и положительного результата я не ожидала. Еще одно подтверждение, насколько коварный этот вирус", - сказала Каллас.

Она также добавила, что не знает, где могла заразиться. В прошлый четверг премьер-министр как контактное лицо была 10 дней в самоизоляции. После этого, она получила отрицательный результат теста и пыталась работать дистанционно.

"Продолжаю работу из дома. В Эстонии через интернет можно успешно руководить правительством, выступать перед парламентом и совершать все другие необходимые для кризисного и государственного управления действия", - заявила премьер.

Напомним, президент Армении Армен Саркисян столкнулся с осложнениями после перенесенного коронавируса. Главе государства пришлось пройти обследование из-за проблем со здоровьем.

Также РБК-Украина писало, что президент Сирии заразился коронавирусом. Кроме того, заболела жена президента.

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