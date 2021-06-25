Премьер-министр Туниса заразился коронавирусом
Фото: премьер-министр Туниса Хишам аль-Мешиши (facebook.com/HichemMechichi2020)
Премьер-министр Туниса Хишам аль-Мешиши заразился коронавирусом. Он самоизолировался и находится под контролем врачей. Работать глава правительства продолжит в удаленном режиме.
Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на пресс-службу правительство Туниса.
Там отметили, что заражение аль-Мешиши коронавирусом подтвердилось после очередного теста на COVID-19.
Премьер отменил все встречи и самоизолировался под наблюдением врачей. Он продолжит работу в удаленном режиме.
"Его болезнь не скажется на работе правительства", - отметили в пресс-службе.
Все контактировавшие с главой правительства проходят медицинские обследования.