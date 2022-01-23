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Премьер-министр Новой Зеландии отменила свою свадьбу из-за новых COVID-ограничений

Автор: Александр Белоус

Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Арден отменила свою свадьбу. Страна вводит новые ограничения, чтобы замедлить распространение штамма COVID-19 "Омикрон".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство Reuters.

"Моя свадьба не состоится", - сказала она журналистам, добавив, что сожалеет о тех, кто попал в подобный сценарий. При этом Ардерн не назвала дату своей свадьбы с давним партнером и ведущим рыболовного шоу Кларком Гейфордом.

Она добавила: "Я ничем не отличаюсь от тысяч других новозеландцев, которые испытали на себе гораздо более разрушительные последствия пандемии".

Новая Зеландия введет правила ношения масок и ограничит собрания с воскресенья после того, как штамм "Омикрон" распространился с северных на южные острова.

Границы Новой Зеландии были закрыты для иностранцев с марта 2020 года. Правительство отложило планы поэтапного открытия с середины января до конца февраля из-за опасений по поводу потенциальной вспышки "Омикрона", как в соседней Австралии.

Люди, которые могут поехать в Новую Зеландию в исключительных случаях, должны подать заявление на пребывание в государственных карантинных учреждениях. На прошлой неделе правительство прекратило выдачу новых разрешений на фоне резкого увеличения числа людей, прибывающих с "Омикроном".

Около 94% населения Новой Зеландии в возрасте старше 12 лет полностью вакцинированы, и около 56% получили ревакцинацию.

Напомним, в Новой Зеландии ввели одни из самых жестких строгих ограничений в мире. Страна оставалась закрытой практически для всех путешественников сов всего мира в течение почти двух лет.

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Омикрон